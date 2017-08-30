С сегодняшнего дня иностранцы могут оформить е-визу в Азербайджан за три часа

2017-08-30 16:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня иностранцы и лица без гражданства могут оформить электронную визу в Азербайджан в течение трех часов через систему ASAN Viza, говорится в сообщении Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, распространенном в среду.

Как отмечается, запрос на получение визы можно будет также направлять в выходные и праздничные дни.

Указ о дополнительных мерах по развитию и совершенствованию системы ASAN Viza был подписан главой государства 21 июня 2017 года. Именно в рамках этого указа предусматривалось сокращение периода оформления виз с трех дней до трех часов.

Система ASAN Viza позволяет получить визу в Азербайджан, сделав три простых шага - обращение, оплата и скачивание электронной визы. Электронную визу могут получить только граждане 94 стран (или лица, проживающие в этих странах). Список стран утверждается министерством иностранных дел Азербайджана. Электронная виза действует в течение 30 дней.

С июня 2016 до сегодняшнего дня системой ASAN Viza воспользовались 167 337 иностранцев и лиц без гражданства.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli