Сын экс-премьера Грузии снял клип с русской моделью – ВИДЕО

2017-08-30 16:20 | www.oxu.az | 4

Рэппер Бера Ивашвили – сын экс-премьер министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, снял новый видеоклип с участием русской модели Евы Минаевой, передает Oxu.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Композиция называется Parlez-Vous Français («Говорить по-французски»), а действия романтической истории развиваются в отеле, на пляже и на автомобильной прогулке вдоль моря. Все съемки проводились в Батуми.

Выставленное накануне на канал youtube видео уже собрало более ста тысяч просмотров.

Грузинские СМИ этим летом активно обсуждали связь Беры Иванишвили с Евой Минаевой – пара дала для этого повод, появившись вместе на фестивале электронной музыки GEM Fest на черноморском курорте Анаклия.

Ева Минаева – 18-летняя модель из Санкт-Петербурга, работает в ведущих модельных агентствах Нью-Йорка, Барселоны, Парижа, Милана и Лондона. Она участвовала в рекламных кампаниях Gucci и десятках показов — в том числе, Chanel, Dolce & Gabbana и Marc Jacobs.

Бера Иванишвили, 23-летний певец, музыкант и композитор. В 2010 году Бера запустил свою студию звукозаписи Dream и начал работать над созданием первого альбома.

Первый сингл Беры Favorite Things вышел в начале 2011 года. Он также выпустил клип «Грузинская мечта» в поддержку своего отца Бидзины Иванишвили, который объявил о своих политических амбициях и создал коалицию, которая в 2012 году победила на парламентских выборах в Грузии.

Н.О.