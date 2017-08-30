Азербайджан - в ТОП-5 самых популярных направлений на российском рынке делового туризма

2017-08-30 16:29 | www.oxu.az | 4

Российское агентство делового туризма и тревел-менеджмента - группа компаний "Аэроклуб" - назвало самые популярные направления среди российских бизнес‑путешественников.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Day.Az, в среду в министерстве культуры и туризма, Азербайджан включен в список пяти стран ближнего зарубежья, в которые чаще всего едут россияне с целью делового туризма.

Согласно результатам исследования, в 2017 году российские бизнесмены для деловых поездок чаще всего выбирали Казахстан, Узбекистан, Грузию, Беларусь и Азербайджан. Грузия впервые за последние несколько лет вошла в тройку стран в данном списке. Число полетов из России в эту страну в целях бизнеса выросло в 2,5 раза.

Украина заняла в списке шестое место. После прекращения прямого авиасообщения между двумя странами 70 процентов российских бизнесменов летят в Украину транзитным путем через Беларусь, 17 процентов - через Азербайджан и четыре процента - через Латвию.

Отметим, что группа компаний "Аэроклуб" входит в тройку крупнейших агентств российского рынка Business Travel, является лидером рынка MICE-услуг в России. Компания признаётся экспертом и лидером рынка благодаря многолетнему опыту, высококвалифицированным специалистам, непревзойдённому уровню обслуживания и инвестициям в собственные IT-разработки.

Л.А.