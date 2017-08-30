В Баку пройдет международная конференция в рамках ПА Евронест

2017-08-30 16:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - По инициативе делегации Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в Парламентской ассамблее Евронест, 22 сентября в Азербайджане в рамках ПА Евронест будет проведена международная конференция на тему "Роль парламентариев в стимулировании гендерного равенства и обеспечения здорового образа жизни женщин в странах Восточного партнерства в рамках 3 и 5 Целей устойчивого развития".

Данное мероприятие состоится при совместной организационной поддержке Милли Меджлиса Азербайджана, Комитета ПА Евронест по социальным вопросам, вопросам образования, культуры и гражданского общества, представительства ООН в Баку и Европейского парламентского форума по населению и развитию.

В мероприятии примут участие депутаты стран-членов Европарламента и ПА Евронест, представители ООН, Межпарламентского союза Европейского парламентского форума по населению и развитию и международные эксперты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)