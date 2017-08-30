Новый сопредседатель: «Я хочу, чтобы при первой же возможности президенты дали согласие на встречу»

2017-08-30 16:35 | www.apa.az | 4

«Как американский сопредседатель МГ ОБСЕ я с нетерпением жду начала работы вместе с французским и российским коллегами, чтобы способствовать конструктивной работе сторон друг с другом».

Об этом АПА заявил новый американский сопредседатель МГ ОБСЕ Эндрю Шефер.

«Я хочу, чтобы при первой же возможности президенты дали согласие на встречу, сконцентрировались на доброжелательных переговорах для достижения прогресса в мирном процессе. Я понимаю, что имеются очень сложные вопросы, которые необходимо обсудить. Но я верю, что урегулирование возможно. Чтобы это произошло, главы Азербайджана и Армении в первую очередь должны продемонстрировать политическую волю, которая важна для достижения мира в регионе. Этот конфликт длится очень долго», - сказал Э. Шефер.