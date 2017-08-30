Бесплатная проверка зрения для клиентов от AtaBank

2017-08-30 16:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках проектов по корпоративной социальной ответственности AtaBank начинает очередной проект для своих клиентов, говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

Банк совместно с турецкой больницей Dünyagöz начинает совместную акцию. В рамках кампании клиенты AtaBank в течение двух недель смогут пройти полное обследование своего зрения бесплатно.

Акция будет проходить в течение двух недель с 6 по 19 сентября в филиалах банка «Достлуг» и «Нариманов». Мобильная глазная клиника с 6 по 12 сентября будет установлена в филиале «Достлуг», по адресу пр.Азадлыг 124 и с 13 по 19 сентября в филиале «Нариманов», по адресу ул. Ахмеда Раджаблы 9А. Клиенты AtaBank, желающие проверить свое зрение у профессиональных врачей больницы «Dünyagöz», могут подходить в вышеперечисленные филиалы с 9:00 по 17:00.

Клиенты, не успевшие воспользоваться кампанией, смогут в любое время пройти обследование в самой больнице с 15% скидкой. Дополнительно, клиенты AtaBank, нуждающиеся в операции, смогут получить 10% скидки от Dünyagöz. Для этого нужно будет расплатиться пластиковой картой AtaBank Visa или MasterCard.

Больница Dünyagöz своими современными технологиями, высококвалифицированными врачами и профессиональным составом работников более 2000 человек занимает свое заслуженное место среди передовых медицинских учреждений мира. Оборудованная самой передовой медицинской техникой больница занимается обследованием и лечением глазных болезней.

AtaBank в рамках своих стандартов корпоративного управления очень ценит корпоративную социальную ответственность перед обществом, клиентами и сотрудниками.