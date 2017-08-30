Милли Меджлис: «Если армянские депутаты направят обращение в связи с приездом в Азербайджан, оно будет рассмотрено»

2017-08-30 16:47 | www.apa.az | 4

В заседании Парламентской ассамблеи «Евронест», которое пройдет 22 сентября в Баку, примут участие депутаты Европарламента и стран-членов ПА «Евронест», представители ООН, представители Межпарламентского союза форума Европарламента по населению и развитию, а также международные эксперты. Участие депутатов из Армении, как страны члена, в этом заседании также возможно. Однако их приезд зависит от них самих. Если они обратятся, тогда их обращение будет рассмотрено».

Об этом АПА сообщил глава пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу, комментируя информацию об участии армянских депутатов в заседании ПА «Евронест» в Баку.

Акиф Тевеккюльоглу отметил, что заседание будет проведено в Баку по инициативе делегации Милли Меджлиса Азербайджана в ПА «Евронест».

«Конференция на тему «Роль парламентов в стимулировании гендерного равенства и здоровья женщин в рамках 3-х и 5-х Целей устойчивого развития в странах Восточного партнерства» будет проведена при совместной организационной поддержке Милли Меджлиса Азербайджана, Комитета ПА «Евронест» по социальным вопросам, вопросам образования, культуры и гражданского общества, представительства ООН в Баку и Европейского парламентского форума по населению и развитию», - сказал он.

Отметим, армянские СМИ распространили информацию о том, что в заседании ПА «Евронест» в Баку будут участвовать глава армянской делегации в ПА «Евронест» Армен Ашотян и член делегации Мане Тандилян.