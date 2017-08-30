Новый сопредседатель о встрече президентов Азербайджана и Армении

2017-08-30 16:44 | www.oxu.az | 4

«Как американский сопредседатель МГ ОБСЕ я с нетерпением жду начала работы вместе с французским и российским коллегами, чтобы способствовать конструктивной работе сторон друг с другом».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил новый американский сопредседатель МГ ОБСЕ Эндрю Шефер.

«Я хочу, чтобы при первой же возможности президенты дали согласие на встречу, сконцентрировались на доброжелательных переговорах для достижения прогресса в мирном процессе. Я понимаю, что имеются очень сложные вопросы, которые необходимо обсудить. Но я верю, что урегулирование возможно. Чтобы это произошло, главы Азербайджана и Армении в первую очередь должны продемонстрировать политическую волю, которая важна для достижения мира в регионе. Этот конфликт длится очень долго», - сказал Э. Шефер.

Н.О.