Критика Трампа в адрес СМИ может спровоцировать насилие – ООН

2017-08-30 16:34 | www.trend.az | 4

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что критику американского президента Дональда Трампа в адрес журналистов можно приравнять к подстрекательству к насилию, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По словам комиссара ООН, Трамп считает себя "разрушителем табу, у этого есть последствия, это стимулирует думающих аналогично усилить нападки" на некоторые сообщества.

"Удивительно, когда понимаешь, что свобода прессы, которая не только является основой основ конституции США, но и тем, что Соединенные Штаты защищали в течение многих лет, сейчас сама испытывает нападки президента. Это ошеломляющий поворот. И в конечном счете его последствия опасны", - подчеркнул Зейд Раад аль-Хуссейн.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ несправедливо обвиняют его в симпатиях к ультраправым и вновь назвал представителей СМИ "бесчестными людьми".

Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми", особенно достается от него CNN. Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность. Трамп регулярно обрушивается в Twitter на критически настроенные к нему СМИ.