Премьер Грузии поблагодарил Президента Азербайджана за помощь в тушении пожаров

2017-08-30 16:47 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поблагодарил Президента Ильхама Алиева за очередную помощь Азербайджана в тушении пожаров. Об этом премьер заявил журналистам в рамках визита в Туркменистан, передает в среду Грузия-Online.

«В Абастумани очаг огня. Он не таких масштабов, какой был в Боржомском ущелье. Ведутся активные работы. Вчера вечером мне позвонил президент Порошенко и предложил прислать самолет. Насколько мне известно, самолет в пути и прибудет в самом ближайшем будущем, за что, разумеется, я хочу выразить ему большую благодарность. Нам также поможет вертолет из Азербайджана. Хочу также поблагодарить Президента Азербайджана не только за эту помощь, но и за то, что мы использовали их авиацию и в прошлом. Думаем, во время таких событий с точки зрения чрезвычайных ситуаций очень важно региональное сотрудничество», - заявил премьер-министр.