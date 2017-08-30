Рассмотрена апелляционная жалоба Мехмана Алиева

2017-08-30 16:52 | www.apa.az | 3

Бакинский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу директора ООО «Информационное агентство Туран» Мехмана Алиева в отношении избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста.

Как сообщает АПА, суд не удовлетворил жалобу. Постановление Ясамалского районного суда остается в силе.

Отметим, в совместной информации Министерства налогов и Центра медиа и коммуникаций Минналогов отмечалось, что в ходе следствия было установлено, что директор ООО «Информационное агентство Туран» Мехман Алиев, злоупотребив служебными полномочиями, взяв на себя обязанности по ведению учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и лично ведя предпринимательскую деятельность, нарушил требования закона Азербайджанской Республики «О грантах». Кроме того, возникли обоснованные подозрения в том, что М.Алиев в 2010-2014 годах занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, получил доход 148 310 манатов, по грантовым соглашениям, не прошедшим госрегистрацию, чем нанес весомый ущерб интересам государства, а в 2010-2016 годах он уклонился от уплаты госбюджет налога на прибыль в сумме 60 080 манатов, указав в налоговой декларации не соответствующие действительности цифры.

М.Алиев 24 августа был задержан в качестве подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР. Решением суда Ясамалского района в отношении М.Алиева была избрана мера пресечения в виде ареста.