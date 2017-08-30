В ООН недовольны действиями Трампа

2017-08-30 16:52 | www.oxu.az | 3

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что критику американского президента Дональда Трампа в адрес журналистов можно приравнять к подстрекательству к насилию, сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Рейтер.

По словам комиссара ООН, Трамп считает себя «разрушителем табу, у этого есть последствия, это стимулирует думающих аналогично усилить нападки» на некоторые сообщества.

«Удивительно, когда понимаешь, что свобода прессы, которая не только является основой основ конституции США, но и тем, что Соединенные Штаты защищали в течение многих лет, сейчас сама испытывает нападки президента. Это ошеломляющий поворот. И в конечном счете его последствия опасны», - подчеркнул Зейд Раад аль-Хуссейн.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ несправедливо обвиняют его в симпатиях к ультраправым и вновь назвал представителей СМИ «бесчестными людьми».

Н.О.