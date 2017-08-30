В Харькове откроется Центр азербайджанской культуры

2017-08-30 17:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В украинском городе Харьков откроется Центр азербайджанской культуры.

Как сообщил Trend в среду народный художник Украины и заведующий кафедрой скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусства Сейфаддин Гурбанов, уже завершены работы по оформлению документов в связи открытием в Харькове при поддержке посольства Азербайджана в Украине Центра азербайджанской культуры.

По его словам, при Центре будут функционировать арт-галерея и парк скульптур.

Гурбанов отметил, что, несмотря на давление сильной армянской диаспоры, по настоянию посла Азербайджана Азера Худиева в Украине Центр культуры будет открыт в центре города рядом с армянской церковью.

"В результате нашего тесного сотрудничества с посольством Азербайджана в Украине, в центре Киева также будет заложен парк имени Муслима Магомаева, где будет также установлен ему памятник. Наши совместные с послом Азером Худиевым проекта также оказали свое влияние на то, что на днях Президент Украины Петр Порошенко наградил меня орденом «За заслуги» III степени", - сказал скульптор.

(Текст: Талех Агавердиев)