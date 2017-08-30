В Милли Меджлисе прокомментировали визит армянских депутатов в Баку

2017-08-30 17:04 | www.oxu.az | 3

«В заседании Парламентской ассамблеи «Евронест», которое пройдет 22 сентября в Баку, примут участие депутаты Европарламента и стран-членов ПА «Евронест», представителиООН, представители Межпарламентского союза форума Европарламента по населению и развитию, а также международные эксперты. Участие в этом заседании депутатов из Армении в качестве страны-члена также возможно. Однако их приезд зависит от них самих. Если они обратятся, тогда их обращение будет рассмотрено».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил глава пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу, комментируя информацию о возможном участии армянских депутатов в заседании ПА «Евронест» в Баку.

Акиф Тевеккюльоглу отметил, что заседание будет проведено в Баку по инициативе делегации Милли Меджлиса Азербайджана в ПА «Евронест».

«Конференция на тему «Роль парламентов в стимулировании гендерного равенства и здоровья женщин в рамках 3-х и 5-х Целей устойчивого развития в странах Восточного партнерства» будет проведена при совместной организационной поддержке Милли Меджлиса Азербайджана, Комитета ПА «Евронест» по социальным вопросам, вопросам образования, культуры и гражданского общества, представительства ООН в Баку и Европейского парламентского форума по населению и развитию», - сказал он.

Отметим, армянские СМИ распространили информацию о том, что в заседании ПА «Евронест» в Баку примут участие глава армянской делегации в ПА «Евронест» Армен Ашотян и член делегации Мане Тандилян.

Н.О.