Бесплатный Wi-Fi заработал еще в двух парках Баку

2017-08-30 17:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ООО "Бакинская телефонная связь" расширило охват бесплатным Wi-Fi на территорию парка Самеда Вургуна и "Муган", сказали Trend в среду в ООО.

Работы по расширению охвата беспроводной сетью интернета ведутся с марта в рамках проекта "Общественный Wi-Fi". Цель проекта - обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети интернета в местах массового скопления людей.

В настоящее время бесплатным доступом к сети интернета охвачена территория Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Национального приморского парка, парка Центра Гейдара Алиева, Зимнего парка, Парка офицеров и парков "Сахиль", Ахундова, Сабира, Хагани и Гусейна Джавида.

В ближайшее время бесплатным доступом Wi-Fi будет охвачена также территория парка "Деде Горгуд".

С момента запуска сервиса на указанных территориях было зафиксировано свыше 500 тысяч подключений.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть Baku loves you и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev