В СБУ сообщили о подготовке к выдворению журналистки Курбатовой из Украины - ОБНОВЛЕНО

2017-08-30 17:15 | www.apa.az | 3
Российская журналистка «Первого» канала Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения.
Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом в «Facebook» сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Ранее стало известно, что в среду Курбатова была похищена неизвестными в Киеве. Первый канал не исключает ее задержания сотрудниками СБУ.
«Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину», - написала Гитлянская.
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16:02
Журналист «Первого» канала Анна Курбатова была похищена в Киеве в среду.
Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Детали случившегося не сообщаются. Ранее весть о похищении журналистки появилась в бегущей строке на телеканале «Россия 24».
Накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Авторы сайта обвинили журналистку в «манипулировании информацией» и подготовке «тенденциозного сюжета» о параде в честь Дня Независимости Украины.