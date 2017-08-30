Российскую журналистку выдворят из Украины - ОБНОВЛЕНО

2017-08-30 17:26 | www.oxu.az | 3

Журналистка Первого канала Анна Курбатова будет депортирована в Россию.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az , об этом написала в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством. На данный момент происходит оформление необходимых документов для ее официального выдворения»

16:04

Журналист Первого канала Анна Курбатова была похищена в Киеве в среду. Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

«Подтверждаем (эту информацию — ред.)», - сообщил собеседник агентства.

Накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в подаче «тенденциозного сюжета» о прошедшем в четверг военном параде ко Дню Независимости Украины.

И.Ф.