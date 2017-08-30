Как повысить эффективность участия в выставках? - ИНТЕРВЬЮ

2017-08-30 17:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Известный российский бизнес-тренер, автор топовых специализированных пособий для экспонентов Николай Карасев 7 сентября посетит Баку, где проведет семинар на тему «Как повысить эффективность участия в выставках», при организационной поддержке компании Caspian Event Organisers. Николай Карасев уже много лет оказывает консалтинговый услуги различным организаторам мероприятий и является автором книги «Продажи и маркетинг в выставочном бизнесе. Накануне семинара мы спросили у эксперта о значении выставок для развития бизнеса.



- Чем сегодня являются выставки и конференции для компаний?

- В первую очередь, выставки являются отличной платформой для поддержания и укрепления старых контактов, а также местом, где завязываются новые знакомства и деловые отношения. Выставка – это уникальная возможность повстречаться с огромным количеством текущих и потенциальных клиентов за единицу времени. И не только повстречаться, но и продемонстрировать возможности оборудования и программного обеспечения. Немаловажна и имиджевая составляющая, ведь отраслевые выставки – это еще и смотр участников, и своеобразный отчет о проделанной работе и ее результатах. Кроме того, это лучшее место, где в кратчайшие сроки в непосредственном общении можно решить массу текущих технических и коммерческих вопросов, которые могут долго буксовать в электронной переписке и перезвонах.



- Что теряет компания, отказавшись от участия в отраслевых мероприятиях?

- Отказываясь от участия в отраслевых мероприятиях, компания рискует вовремя не уловить возникающие отраслевые тренды и изменения, упустить новых заказчиков и производителей оборудования, испортить свой имидж. И в конце концов утратить связь с происходящим, ошибиться в стратегии своего развития и оказаться на обочине. Кроме того, если компании нет на ведущей выставке, где собирается вся отрасль, клиентов может посетить сомнения о финансовой стабильности этой самой компании.

Поэтому, компания, которая уменьшила свой маркетинговый бюджет, не должна отказываться от участия, а найти решение по выгодному участию в выставках, тщательнее подойти к форме участия, к раздаваемой продукции, рационально использовать место на выставке.



- Какая судьба ждет отраслевые мероприятия?

- Я уверен, что многие передовые компании сейчас и в будущем выберут путь интеграции онлайн и оффлайн каналов продвижения товаров и услуг. В этой связи вместе с развитием информационных технологий живые коммуникации на выставках не только не утратили актуальность, но и приобрели еще большую ценность и значимость в современных бизнес процессах.

Однозначно, в ближайшие годы активное развитие получат выставки ненефтяных тематик. На примере выставок в Азербайджане мы видим, что сильный импульс для развития получили сельскохозяйственная и пищевая выставка. Высокие показатели сохраняют телекоммуникационная, туристическая выставки. Поэтому я думаю, что ситуация в выставочной индустрии, как в мире, так и в Азербайджане останется стабильной.

Больше полезных советов и рекомендаций вы сможете получить на моем семинаре «Как повысить эффективность участия в выставках», который состоится в Баку 7 сентября, Hyatt Regency Meeting and Conference Center. Подробности вы можете узнать на сайте www.ceo.az. Увидимся на семинаре!