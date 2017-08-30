На реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Билясуваре выделено 3,5 млн. манатов

2017-08-30 17:25 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Билясувар.

Как передает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Билясувар из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года, ОАО «Азерсу» выделено 3,5 миллиона манатов.