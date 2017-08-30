Ураган «Харви» не утихает, в Хьюстоне введен комендантский час – ФОТО + ВИДЕО

2017-08-30 17:45 | www.oxu.az | 3

Американский штат Техас шестой день продолжает бороться с разрушительным ливнем, спасатели продолжают поиски людей, нуждающихся в помощи, а власти призывают к терпению, предупреждая, что ситуация не улучшится в ближайшее время.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на New York Times, по последним данным, среди погибших числятся 30 человек, приюты заполнены эвакуированными людьми, стихия движется в сторону юго-западной Луизианы.

На данный момент основной задачей города остается продолжение спасательных работ, а не оценка ущерба, сказал мэр Хьюстона Сильвестер Тернер на пресс-конференции.

В городе введен комендантский час с полуночи до 5 утра в связи с участившимися случаями мародерства. По словам мэра, ограничения вводятся на неопределенный срок.

New York Times сообщает, что полиция Хьюстона спасла более 3500 человек, пожарная служба города заявляет о более 400 спасенных жителях.

Урагану «Харви», который обрушился на нефтеносный штат Техас в ночь на 26 августа, была присвоена четвертая категория опасности, которая затем была снижена до уровня тропического шторма. Как отмечал ранее телеканал Euronews, по нанесенному ущербу его сравнивают с ураганом «Катрина», разрушившем в 2005 году Новый Орлеан.

В Хьюстоне, который является четвертым по величине городе США, обесточены многие учреждения, закрылись на неделю все школы и большинство больниц, не работает аэропорт. Euronews сообщает, что повреждения получили два крупных техасских нефтехранилища, остановлены нефтеперерабатывающие предприятия суммарной мощностью более 2 млн баррелей в день.

Во вторник пострадавшие регионы посетил президент США Дональд Трамп. Вместе с первой леди Меланией Трамп он объехал техасские города Корпус Кристи и Остин, где заверил жителей, что федеральные власти «позаботятся о них», и операция по помощи штату в борьбе с последствиями стихийного бедствия будет образцовой, сообщает «Радио Свобода».

«Пожалуй, в истории нашей страны еще не было такого стихийного бедствия, которое обойдется нам так дорого. Никто никогда не видел столько воды», - так президент прокомментировал ситуацию в связи с последствиями урагана «Харви».

Как сообщает «Радио Свобода», Трамп не посетил Хьюстон, оказавшийся в эпицентре наводнения, так как не хотел помешать своим появлением работе спасательных служб и полиции, которые продолжают спасательные операции.

По прогнозам, ливни продолжатся в Техасе до четверга.

Н.О.