Президент Азербайджана направил письмо кыргызскому коллеге

2017-08-30 17:57 | www.apa.az | 4

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый Алмазбек Шаршенович, сердечно поздравляю Вас и весь народ Кыргызстана с национальным праздником – Днем независимости. Уверен, что добрые традиции дружбы и взаимоподдержки, связывающие наши народы, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодных отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном. В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Кыргызстана – мира и процветания».