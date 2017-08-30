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Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения Билясувара

2017-08-30 17:52 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Билясувар.

Как передает  Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Билясувар из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года, ОАО «Азерсу» выделено 3,5 миллиона манатов.

Н.О.

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