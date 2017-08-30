В Турции издан роман Мир Джалала Пашаева "Манифест молодого человека" (ФОТО)

2017-08-30 17:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Роман азербайджанского писателя, учёного-литературоведа, доктора филологических наук Мир Джалала Пашаева "Манифест молодого человека" представлен турецким читателям.

Как сообщили Trend в среду в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана, в рамках начатого в 2016 году проекта "Популяризация азербайджанской книги в мире" продолжается работа по переводу, изданию и распространению образцов азербайджанской литературы в Турции.

На днях было завершено издание романа выдающегося азербайджанского писателя Мир Джалала Пашаева "Манифест молодого человека". Роман был переведен на турецкий язык писателем и поэтом азербайджанского происхождения Юртсевеном Шеном и напечатан издательством "Sevinç Fırat Zengin Yayıncılık".

До сегодняшнего дня в рамках проекта турецким читателям были представлены роман Юсифа Везира Чеменземинли "В крови. Между двух огней", повесть "Истории села Данабаш" Джалила Мамедкулизаде и роман "День казни" Юсифа Самедоглу.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)