Руслана удивила оригинальным исполнением, который сравнила с азербайджанским мугамом (ВИДЕО, ФОТО)

2017-08-30 17:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Известная украинская певица, победительница "Евровидения - 2004», народная артистка Руслана удивила поклонников оригинальной манерой исполнения во время своего последнего концерта в Батурине в День независимости Украины, сообщает Trend Life.

"Так поют в Карпатах, в горах. Это древнейшая манера пения, похожая на восточный мугам (Азербайджан). Таких техник сохранилось лишь несколько в мире. Так теперь пою всегда. Почувствуйте это... когда голос качает телом", – подписала видеозапись певица на своей странице в Facebook.

Руслана неоднократно посещала столицу Азербайджана, выступала с концертными программами. В последний раз она принимала участие в работе Глобального форума молодежных лидеров в Баку, который прошел в августе этого года.

"Азербайджан является уникальной и демократической платформой для того, чтобы собрать вместе совершенно разных людей. Я всегда приезжаю в Баку с огромным удовольствием. Азербайджан – второе для меня родное место после Украины. С Азербайджаном у меня связано множество приятных воспоминаний, в том числе и в профессиональном плане, так как было реализовано несколько совместных проектов. Я знаю азербайджанских артистов, изучаю мугам, потому что необычная музыка для меня представляет большой интерес. Эта музыка мне близка", - рассказала певица.

Руслана также отметила, что в рамках нового проекта в ближайшее время у нее запланировано проведение нескольких презентаций в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)