Азербайджан вошел в ТОП-5 самых популярных направлений на российском рынке делового туризма

2017-08-30 18:04 | www.apa.az | 3

Российское агентство «Аэроклуб» назвало самые популярные направления среди российских бизнес‑путешественников.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве культуры и туризма, Азербайджан включен в список пяти стран ближнего зарубежья, в которые чаще всего едут россияне с целью делового туризма. Согласно результатам исследования, в 2017 году российские бизнесмены для деловых поездок чаще всего выбирали Казахстан, Узбекистан, Грузию, Беларусь и Азербайджан. Грузия впервые за последние несколько лет вошла в тройку стран в данном списке. Число полетов из России в эту страну в целях бизнеса выросло в 2,5 раза.

Украина заняла в списке шестое место. После прекращения прямого авиасообщения между двумя странами 70% российских бизнесменов летят в Украину транзитным путем через Беларусь, 17% - через Азербайджан и 4% - через Латвию.