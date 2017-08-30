В посольстве Турции отметили 30 августа – День Победы

2017-08-30 18:08 | www.apa.az | 4

В посольстве Турции в Азербайджане состоялся прием по случаю отмечаемого в Турции 30 августа государственного праздника – Дня Победы.

Как сообщает АПА, в мероприятии приняли участие аккредитованные в Азербайджане представители дипкорпуса, общественно политические деятели Азербайджана, представители СМИ.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Выступивший на мероприятии посол Турции в Баку Эркан Озорал зачитал послание президента Турции, приуроченное к 30 августа.