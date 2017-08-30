В парках Самеда Вургуна и «Муган» запущен бесплатный wi-fi

2017-08-30 18:34 | www.apa.az | 5

Baktelecom в рамках проекта «Общественный wi-fi» расширило охват беспроводной сетью интернета на территорию парка Самеда Вургуна и «Муган».

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, в настоящее время бесплатным доступом к сети интернета охвачена территория Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Национального приморского парка, парка Центра Гейдара Алиева, Зимнего парка, Парка офицеров и парков «Сахиль», Ахундова, Сабира, Хагани.