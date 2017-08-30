Ученый: Падение уровня воды в Каспии создаст проблемы для прикаспийских стран

2017-08-30 18:12 | www.oxu.az | 3

«Не согласен с мнением, что в случае глобального потепления Каспийское море высохнет только на территории России и Казахстана. Ведь оно представляет собой сообщающийся сосуд. Глобальное потепление и понижение уровня моря может повлечь за собой обмеление всей прибрежной зоны и мелководных участков».

Как передает Oxu.Az, об этом в беседе с АПА сказал директор Института географии НАНА Рамиз Мамедов, комментируя исследовательский материал российских и французских экспертов, согласно которому российская и казахстанская часть акватории Каспийского моря обмелеет через 75 лет.

По его словам, снижение уровня воды в Каспийском море может стать причиной обмеления и в других прикаспийских странах, в том числе и на мелководных участках в Азербайджане.

Р. Мамедов отметил, что ежегодно наблюдается падение уровня Каспийского моря на 15-20 сантиметров:

«Это в свою очередь создает проблемы на прибрежных территориях моря, в частности в мелководных местах. Большая часть мелководья приходится на северный Каспий – территории Казахстана и России. Здесь средняя глубина составляет 7 метров. Падение уровня может привести к уменьшению воды, создать проблемы для биоразнообразия и судоходства. Это также создаст проблемы в Нефтчалинском районе Азербайджана. Потому что там, в прибрежной зоне, глубина маленькая. Такого рода проблемы могут проявиться на участке Лянкяранской низменности, даже от Хачмаза до Сумгайыта. Необходимости представлять северную часть – Россия и Казахстан – как исключительную ситуацию нет. Эта проблема также может наблюдаться в Азербайджане и других прибрежных странах. Потому что в результате глобального потепления и снижения уровня обмеление будет больше всего проявляться на неглубоких участках.

Н.О.