Президент Ильхам Алиев поздравил верховного главу Малайзии

2017-08-30 18:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XV Верховному главе Малайзии Султану Мухаммаду V.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ по случаю национального праздника Малайзии – Дня независимости. Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Малайзии - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.