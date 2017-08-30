Президент Ильхам Алиев поздравил кыргызского коллегу

2017-08-30 18:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

"Сердечно поздравляю вас и весь народ Кыргызстана с национальным праздником – Днем независимости. Уверен, что добрые традиции дружбы и взаимоподдержки, связывающие наши народы, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодных отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном", - говорится в поздравлении главы государства.

Ильхам Алиев пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Кыргызстана – мира и процветания.