В России разработали оружие для роботов – ВИДЕО

2017-08-30 18:30 | www.oxu.az | 2

Управляемые и планирующие бомбы специально для беспилотников разработали инженеры из КБ «Авиаавтоматика» и компании «ВАИС-техника».

Как передает Oxu.Az, об этом стало известно агентству РИА Новости от источника в российском оборонно-промышленном комплексе.

Боеприпасы могут быть разного веса: от 15 до 100 килограммов. При этом масса боевой части доходит до 50 килограммов. Разработчики отмечают, что некоторые типы оружия для дронов похожи на планирующие бомбы. Они смогут самостоятельно пролететь от 12 до 20 километров. Радиус действия других до 100 километров, и они оснащены двигателями. Можно предположить, что они уже ближе к управляемым ракетам. Длина боеприпасов – от 1 до 2 метров. Они построены по модульной схеме.

Создатели говорят, что необходимую под конкретную ситуацию бомбу или ракету можно будет собрать в полевых условиях. При этом наводится новое оружие либо по лазерному лучу, либо оператором-человеком с помощью видеокамеры.

Оружие специально для дронов обычно не разрабатывают. К роботам стараются адаптировать обычные авиационные боеприпасы. Например, американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper оснащается стандартными управляемыми ракетами Hellfire и бомбами со спутниковым наведением JDAM.

Н.О.