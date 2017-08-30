Британский спецназ ищет разведчика со знанием русского языка

2017-08-30 18:40 | www.oxu.az | 2
Британская особая служба (SAS) разыскивает человека, свободно владеющего русским языком и имеющего опыт работы в разведке.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Daily Mirror.
Как утверждает издание, такой сотрудник нужен SAS для «анализа и перевода материалов под грифом совершенно секретно». Успешно прошедшему собеседование соискателю предлагается годовой оклад в размере 44 тысяч фунтов стерлингов и звание сержанта.
Отмечается, что армия Соединенного Королевства сейчас испытывает кадровый голод. Резервистов призывают откликнуться на сотни свободных вакансий — механиков, менеджеров отдела информационных технологий, координаторов по проектам.
«Все знают, что (у вооруженных сил — прим.ред.) есть проблемы с набором сотрудников, многих не удается удержать на службе. При этом список предлагаемых вакансий показывает, что выбор велик», - цитирует издание слова неназванного источника в министерстве обороны Великобритании.
Многие рабочие места находятся на британской территории, а зарплаты могут достигать 77 тысяч фунтов стерлингов в год, добавляет газета.
Ранее также сообщалось, что служба контрразведки MI5 искала сотрудников, владеющих русским языком и разбирающихся в российской политике и истории страны.
Н.О.