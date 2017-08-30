Германия призвала КНДР отказаться от ядерных испытаний

2017-08-30 19:10 | www.trend.az | 2

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал КНДР отказаться от ядерных испытаний и остановить свою ядерную программу, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД ФРГ.

"Ядерные испытания должны наконец уйти в прошлое. КНДР, которая в 2016 году провела два ядерных испытания, должна отказаться от последующих, остановить свою ядерную программу и вернуться за стол переговоров", - заявил министр в Международный день действий против ядерных испытаний.

Он также призвал страны, еще не ратифицировавшие договор о запрещении испытаний ядерного оружия или не подписавшие его, сделать это в скором времени.

"Только после вступления в силу договор может стать действенным инструментом международного права в выполнении запрета ядерных испытаний", - добавил Габриэль.

Во вторник утром из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 2,7 тысячи километров, пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН