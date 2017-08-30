В Техасе более 30 тысяч человек находятся в убежищах из-за наводнения

2017-08-30 19:23 | www.trend.az | 2

Более 30 тысяч жителей американского штата Техас находятся в пунктах временного размещения из-за катастрофического наводнения, вызванного штормом "Харви", сообщил администратор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) Брок Лонг, передает РИА Новости.

Количество осадков, выпавших за пять в дней Техасе, превысило годовую норму

"У нас в Техасе больше 230 убежищ, в которых более 30 тысяч человек", - сказал Лонг на пресс-конференции.

По данным ведомства, за финансовой помощью обратились около 200 тысяч жителей, на эти цели из федерального бюджета уже выделено 35 миллионов долларов.

Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. По данным на вечер вторника, до 20 тысяч жителей Техаса оставались в убежищах из-за стихии.

Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть масштабнее, чем от урагана "Катрина" в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.