Глава "Газпрома" и министр Казахстана обсудили газовое сотрудничество

2017-08-30 19:27 | www.trend.az | 2

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в газовой сфере, передает в среду РИА Новости со ссылкой на сообщение российсклй компании в среду.

"Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках российского и казахстанского газа, вопросах транзита, переработки и маркетинга", - говорится в сообщении.

Разведанные запасы природного газа Казахстана составляют около 3,7 триллиона кубометров. В 2016 году группа "Газпром" реализовала в Казахстане 2,8 миллиарда кубометров природного газа, напомнили в компании. Начиная с 2002 года "Газпром" и "Казмунайгаз" успешно сотрудничают в рамках совместного предприятия "Казросгаз", созданного на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском газоперерабатывающем заводе и продажи потребителям Казахстана и России.