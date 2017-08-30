Менеджер: Концерт Гугуш в Баку вызовет цунами в Иране

2017-08-30 19:38 | www.oxu.az | 2

Известный иранский проектный менеджер Хамид Джахади считает, что выступление в Баку легендарной иранской певицы азербайджанского происхождения Гугуш (Фаига Атешин) вызвало бы в Иране импульс туристического интереса к Азербайджану.

Как передает Oxu.Az, об этом он сказал в интервью изданию Haqqin.Az.

«Гугуш невероятно популярна в 70-миллионом Иране. Можно себе представить, какой ажиотаж вызовет ее концерт в Баку, тем более в дуэте с известным иранским исполнителем Дариушом Эхбали. В Баку ринутся туристы со всех концов Ирана. Мы уже наблюдали такой скачок турпотока в Нахчыван, когда там был концерт иранских исполнителей», - отметил Джахади.

Гугуш просто боготворят в Тегеране, Тебризе, Исфахане и других иранских городах. А именно там сосредоточен основной туристический ресурс для Азербайджана. На концерт в Баку постараются попасть и те, кто мало что знает об Азербайджане, а увидев природу, исторические памятники и, наконец, предоставляемый сервис, наверняка захотят побывать здесь вновь, уверен Джахади.

С.Б.

