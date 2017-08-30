Власти Боснии задержали двух подозреваемых в терроризме

2017-08-30 19:30 | www.trend.az | 2

Сотрудники МВД Боснии и Герцеговины провели в среду обыски в Сараево и в районе Требине, где задержали двух подозреваемых в связях с терроризмом членов радикальных ячеек, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции страны.

Агентство по защите и расследованиям (СИПА) утром устроило обыск в сараевском районе Буча-Поток. Сообщается, что обыскиваемый объект может быть связан с людьми, сражающимися на стороне террористов в Сирии и Ираке. На месте был задержан один подозреваемый, имя и возраст которого не раскрываются.

"Обыск осуществлен на основании подозрения в совершении преступления по статье "Терроризм"… Свободы лишено одно лицо, которое задержано для криминалистических процедур, после чего оно будет передано прокуратуре", - говорится в сообщении СИПА.

Отмечается, что в организации акции участвовало Агентство по разведке и безопасности (OSA BiH), чьи сотрудники также были задействованы в операции.

Днем полицейские управления в Требине в районе Гацко задержали известного сторонника ваххабитского движения, у которого обнаружили вещественные доказательства террористических намерений.

"Задержан Фикрет Каркеля в возрасте 41 год. При обыске помещения, где он находился, обнаружено большое количество оружия", - заявил начальник полицейского управления Требине Жарко Лакета.

Министр безопасности БиГ Драган Мектич назвал борьбу с терроризмом приоритетом работы правоохранительных органов, анонсировал продолжение подобных акций и пообещал, что все, "что будет представлять даже минимальную террористическую угрозу, БиГ будет энергично уничтожаться и пресекаться".