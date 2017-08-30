Оруджев стал серебряным призером ЧМ

2017-08-30 20:34 | www.oxu.az | 4

В Будапеште проходит чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, в третий день соревнований на ковер вышли четыре дзюдоиста сборной Азербайджана, двое из которых вышли в полуфинал.

Как сообщает azerisport.com, в весе до 73 кг Рустам Оруджев начал борьбу со второго круга, где иппоном победил Акила Гжакова (Косово). Затем Оруджев одолел Пьера Дюпра (Франция), Бехрузи Ходжазоде (Таджикистан) и Саинджиригала (Китай). В полуфинале иппоном им был повержен Чангрим Ан (Корея). В финале наш дзюдоист уступил Сойчи Хашимото (Япония).

Хидаят Гейдаров победил на старте Ахмеда Эль-Мезаати (Марокко), а потом одолел Александру Райку (Румыния) и Магдиэла Эстрады (Куба). В четвертьфинале Хидаят досрочно победил Дениса Ярцева (Россия). В полуфинале Гейдаров уступил Сойчи Хашимото (Япония), а затем за бронзовую медаль уступил и Одбаяру Гандбаатару (Монголия).

В женском зачете в категории до 57 кг Сакина Заирова проиграла Виктории Майоросовой из Словакии, а Ичинхорло Мунхцедев уступила Жоан Экуасоан из Испании.

Напомним, что пока в активе сборной одно серебро, выигранное Орханом Сафаровым (60 кг).

С.Б.

