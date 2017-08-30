В Баку с начала года в ДТП погибли 110 человек

2017-08-30 20:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С первого января по 26 августа текущего года в Баку произошло 375 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 110 и травмы получили 340 человек, сообщил Trend в среду глава отдела Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку по связям с общественностью полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП уменьшилось на 60 фактов, число погибших - на шесть, число пострадавших – на 117 человек.

Асадов отметил, что 32 процента ДТП произошли из-за превышения скорости. 62 процента ДТП составили наезды на пешеходов.

Начальник отдела сообщил, что в результате принятых по Баку мер в указанный период было составлено 451 978 протоколов об административных правонарушениях.

9182 водителя были привлечены к административной ответственности за управление в нетрезвом виде, 19 856 - за проезд на красный свет светофора, 4238 - за нарушение правил перевозки пассажиров, 883 - за управление автомобилем без номерных знаков, 4509 - за нарушение правил обгона и маневрирования, 89 495 - за нарушение правил проезда перекрестка, 490 - за автохулиганство, 1379 - за езду без документов.

Помимо этого к административной ответственности были привлечены 80 187 пешеходов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)