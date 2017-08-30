Азербайджанский депутат призвал канадских коллег отказаться от визита в Нагорный Карабах

2017-08-30 20:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Канада Фуад Мурадов обратился к канадским коллегам в связи с распространенной армянскими СМИ информации о планируемом визите парламентской делегации Канады в Нагорный Карабах.

"Некий Меджид-аль-Шафи, назвавший себя руководителем делегации от Канады, находится с визитом в Армении. Несмотря на то, что он не является членом канадского парламента, в прессе его называют "руководителем делегации парламента Канады". Будучи руководителем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Канада, я обращаюсь к своим канадским коллегам и хочу довести до их сведения, что в указанной "делегации" также присутствует член Консервативной партии Канады депутат Тони Клемент. По нашим данным, эта "делегация" намеревается посетить оккупированные азербайджанские территории. Обращаясь к парламенту Канады, мы просим коллег проявить уважение к нормам международного права и разъяснить таким людям, как Тони Клемент, что подобные визиты запрещены, призвать его отказаться от позиции, направленной на нарушение мира и стабильности. Мы верим, что во имя азербайджано-канадского сотрудничества и соблюдения норм международного права подобные безответственные шаги не будут допущены. Еще раз заявляем, что Азербайджан является сторонником сохранения мира и стабильности в регионе", - говорится в обращении Мурадова.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахскогорегиона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)