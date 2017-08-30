УЕФА одобрила обращение «Карабаха»

2017-08-30 20:54 | www.oxu.az | 4

УЕФА одобрила обращение «Карабаха» о смене стадиона, где пройдут домашние матчи в групповом раунде Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, об этом в ответ на запрос Report отметили в пресс-службе УЕФА.

«Был рассмотрен запрос, направленный «Карабахом» в связи со сменой места проведения домашних матчей в групповом раунде Лиги чемпионов.

Принято решение о проведении домашних матчей клуба в данном этапе не на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а на Бакинском олимпийском стадионе», - заявили в УЕФА.

Отметим, что домашние матчи в рамках группового раунда Лиги чемпионов 27 сентября «Карабах" проведет против итальянского клуба «Рома», 18 октября - против испанского «Атлетико», а 22 ноября - против английского «Челси».

С.Б.

