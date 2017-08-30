Генсек ООН призвал снять блокаду с сектора Газа

2017-08-30 21:31 | www.trend.az | 3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе посещения сектора Газа призвал снять с него многолетнюю блокаду, назвав ситуацию в палестинском анклаве "одним из самых драматичных гуманитарных кризисов", которые он видел, передает РИА Новости.

Визит в Газу вписан в программу первого визита Гутерреша в регион, где он ранее встречался с израильскими властями и представителями Палестинской национальной администрации, чья власть ограничена Западным берегом реки Иордан.

"Я нахожусь под большим впечатлением от сегодняшнего приезда в Газу, где, к сожалению, стал свидетелем одного из самых драматичных гуманитарных кризисов, которые только видел за много лет гуманитарной работы в ООН", - сказал он, выступая в одной из школ, патронируемых ООН.

"Важно снять закрытия в соответствии с резолюцией 1860 Совета Безопасности", - добавил Гутерреш.

В резолюции от 8 января 2009 года говорится, в частности, о необходимости "обеспечить устойчивый регулярный поток товаров и людей через контрольно-пропускные пункты в Газе". Анклав, контролируемый оппозиционным исламистским движением ХАМАС, последние десять лет живет в условиях пограничной блокады и прочих санкций, введенных Израиле и поддержанных Египтом.

ХАМАС, с представителями которого Гутерреш не встречался, приветствовали его приезд и призвали "предпринять все возможные усилия, чтобы снять блокаду с сектора Газа и положить конец страданиям двух миллионов палестинцев, проживающих в самой крупной тюрьме в мире".

Генеральный секретарь ООН объявил о немедленном выделении из чрезвычайного фонда дополнительных четырех миллионов долларов на поддержку деятельности организации в секторе Газа, но подчеркнул, что решение проблем анклава лежит не только в гуманитарной плоскости. Он призвал к восстановлению палестинского единства и урегулированию палестино-израильского конфликта по принципу "два государства для двух народов". "У меня есть мечта. Мечта однажды увидеть на Святой земле два государства - Израиль и Палестину, живущие рядом в мире и безопасности", - сказал Гутерреш.

Перед поездкой в Газу он побывал в приграничных с анклавом районах Израиля, которые живут под угрозой ракетных обстрелов и вылазок палестинских боевиков.