Из-за шторма "Харви" остановлен крупнейший нефтеперерабатывающий завод США

2017-08-30 21:42 | www.trend.az | 4

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Motiva Enterprises в районе Порт-Артура (штат Техас) остановлен в связи с наводнением, вызванным штормом "Харви", передает в среду ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

По ее данным, с мая нынешнего года контроль над этим крупнейшим в США НПЗ, способным перерабатывать до 600 тысяч баррелей в сутки, перешел к саудовской компании Aramco.

Телекомпания, ссылаясь на мэра Порт-Артура Деррика Фримэна, сообщила, что сейчас город "практически полностью затоплен".

На побережье Мексиканского залива 12 НПЗ прекратили работу из-за шторма "Харви".