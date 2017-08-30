Проигравший Макгрегору боец UFC собрался в бокс

2017-08-30 21:44 | www.oxu.az | 4

Бразильский боец смешанного стиля Жозе Альдо, выступающий в полулегком дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), намерен перейти в профессиональный бокс.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал тренер спортсмена Андре Педернейрас, его слова приводит mmafighting.com.

«Жозе тренирует бокс, потому что мечтает выступать в профессиональном боксе. Если бы все зависело только от него, то он провел бы оставшиеся по контракту бои в UFC и уже через три месяца перешел в бокс. Он не хочет долго простаивать и, определенно, не прочь побыстрее завершить контракт», — заявил Педернейрас.

27 августа ирландский чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор уступил непобежденному американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру-младшему. Поединок по правилам бокса состоялся в Лас-Вегасе. После боя глава UFC Дана Уайт призвал выступающих в промоушене спортсменов отказаться от встреч с боксерами.

В декабре 2015 года Макгрегор нокаутировал Альдо на 13-й секунде титульного поединка UFC в полулегком весе. Ирландец лишил бразильца чемпионского пояса, который он так и не сумел вернуть. В активе 30-летнего Альдо 26 побед при 3 поражениях в боях по правилам ММА.

С.Б.

