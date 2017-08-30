Билла Гейтса снова сместили с первой строчки рейтинга Forbes

2017-08-30 22:22 | www.oxu.az | 5

Основатель сети Zara Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes.

Как передает Oxu.Az, в реальном времени издание оценивает его состояние в 85 миллиардов долларов.

Таким образом, 81-летний Ортега сместил с первого места сооснователя Microsoft Билла Гейтса, оказавшись богаче на 100 миллионов долларов. Третью строчку в рейтинге с состоянием 82,4 миллиарда занимает глава Amazon Джефф Безос.

В сентябре 2016 года Ортега также сместил Гейтса с первого места рейтинга.

Ранее Ортега трижды занимал первую строчку списка Forbes, который меняется в реальном времени на основании обновляющихся данных биржевых торгов, но каждый раз терял лидерство в течение суток.

С.Б.

