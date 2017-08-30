Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с премьер- министром Грузии

2017-08-30 22:48 | www.trend.az | 3

АШХАБАД / Trend / - В Ашхабаде состоялась встреча президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с премьер- министром Грузии Гиорги Квирикашвили, прибывшим в страну с официальным визитом, говорится в среду в сообщении туркменского правительства.

Туркменский глава констатировал дружественный характер межгосударственного диалога, успешно развивающегося как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в рамках авторитетных международных организаций и структур.

На встрече подчёркивалось, что грузинская сторона придаёт большое значение расширению плодотворного взаимодействия с Туркменистаном с учётом имеющегося потенциала и перспектив.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что нейтральный Туркменистан всегда открыт для конструктивного взаимодействия со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами и, в том числе с Грузией, определяющими принципами отношений с которой являются равноправие, взаимное уважение, общность или схожесть взглядов по ряду ключевых аспектов глобальной повестки дня.

Собеседники акцентировав внимание на возможностях наращивания взаимовыгодных торгово-экономических связей, отметили значимую роль деятельности Межправительственной туркмено-грузинской комиссии, призванной способствовать увеличению объёмов двустороннего товарооборота, стимулированию инвестиционной активности и контактов по линии деловых структур, выходу на новые совместные проекты в различных отраслях.

В числе актуальных направлений сотрудничества были обозначены сферы энергетики и транспорта. В этой связи подчёркивалось, что Грузия всецело поддерживает инициативы официального Ашхабада в области обеспечения надёжного и стабильного транзита энергоносителей и формирования международной транспортно-коммуникационной инфраструктуры как неотъемлемых факторов глобального устойчивого развития.

Как отмечалось, выгодное географическое расположение двух государств и общность интересов сторон предопределяют благоприятные перспективы для сложения усилий по созданию транзитно-транспортных коридоров с задействованием потенциалов Каспийского и Черноморского регионов, что обусловит новые широкие возможности для межрегиональной интеграции и выхода к мировым рынкам, послужит интенсификации торгово-экономических связей на всём Евразийском пространстве.

(Автор: Гусейн Гасанов)