Азербайджан и Армению в рейтинге самых мощных армий мира

2017-08-30 23:24 | www.oxu.az | 5

В рейтинге Вооружённых Сил мира Азербайджанская армия находится на 58-м месте.

Как передает Oxu.Az, составителем рейтинга выступает портал Global Firepower.

Грузия заняла в списке 82-е место, а Армения — 93.

В первой десятке находятся Вооруженные Силы США, России, КНР, Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта.

В рейтинге не учитывается ядерный потенциал государств, а также характер военного и политического лидерства оцениваемых стран.

Методология подсчета учитывает более 50 факторов, среди которых расходы на оборону, мощность военно-воздушных и морских сил, объемы добычи природных ресурсов и логистические особенности стран, например количество морских портов и действующих аэропортов, а также протяженность дорожных путей.

Важную роль в подсчетах играют и людские ресурсы.

С.Б.

