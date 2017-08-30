Пентагон увеличил численность американских военнослужащих в Афганистане

2017-08-30 23:28 | www.trend.az | 5

Численность войск США в Афганистане составляет примерно 11 тысяч военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на директора объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.



"Согласно новой упрощенной методологии учета, общая численность войск в Афганистане составляет около 11 тысяч (военнослужащих)", - сказал Маккензи на брифинге.

Он напомнил, что ранее Пентагон придерживался цифры в 8,4 тысячи военнослужащих.

Он пояснил, что в это число входят военнослужащие, которые помогают готовить местные силы безопасности Афганистана, контртеррористические силы по обеспечению операций.

Генерал добавил, что в рамках новой стратегии могут быть незначительные изменения в численности американских войск в Афганистане.