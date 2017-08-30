Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию вокруг ракетного пуска КНДР

2017-08-30 23:33 | www.apa.az | 3

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг ракетного пуска КНДР, осуществленного во вторник.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в среду в российском дипведомстве.

"В центре внимания находилась ситуация вокруг осуществленного Северной Кореей накануне ракетного пуска. Стороны констатировали, что данный шаг стал очередным грубым нарушением Пхеньяном целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН", - сообщили в МИД РФ.