Иракские ВВС уничтожили 94 террориста

2017-08-31 00:37 | www.oxu.az | 2

Иракские военно-воздушные силы нанесли массированные удары по местам скопления боевиков группировки ИГИЛ в районе города Эль-Каим вблизи сирийской границы, в результате атаки было уничтожено 94 террориста, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается в заявлении информационной службы объединенного командования иракской армии, среди убитых двое занимали командные посты в террористической организации и были близки к лидеру ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади.

Несколькими днями ранее иракская армия объявила о полном освобождении от террористов города Талль-Афар, который считался крупным оплотом террористов на границе Ирака и Сирии. В июле военные уничтожили группировку радикалов во втором по величине городе Ирака Мосуле.

С.Б.

